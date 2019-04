Tradition : Macron opfert eine französische Institution

Paris Die Verwaltungshochschule Ena wurde gegründet, um eine demokratische Elite auszubilden. Sie ist aber als Karriererampe für Privilegierte verschrien.

Es ist keine gute Idee, auf einer Kundgebung der Gilets Jaunes in Paris die vermummten Demonstranten auf die Ena anzusprechen. In sehr kurzer Zeit fallen sehr viele hässliche Worte. Schnell wird klar: die École Nationale d'Administration ist ein Hassobjekt.

Die Abneigung gegen die Kaderschmiede begrenzt sich aber nicht nur auf den Kreis der sogenannten Gelbwesten. Viele Franzosen schwanken in ihrem Urteil irgendwo zwischen heimlicher Bewunderung und sehr großer Abneigung. Die Hochschule sei ein Eliteclub und betreibe intellektuelle Inzucht, heißt es in Gesprächen immer wieder und laut Umfragen würden die meisten Befragten die altehrwürdige Einrichtung aus diesem Grund auch lieber heute als morgen abschaffen.

Diesen Schritt hat nun der Präsident für seine Landsleute getan. Emmanuel Macron hat angekündigt, die Ena zu schließen. Das ist eine der überraschenden Schlussfolgerungen, die der krisengeschüttelte Staatschef aus dem mehrere Wochen dauernden Bürgerdialog gezogen hat, den er nach den Protesten der „Gelbwesten“ ins Leben gerufen hatte. Macron selbst hat die harte Ausbildung in der Kaderschmiede durchlaufen. Ebenso wie seine Vorgänger Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Chirac und François Hollande. Auch viele der französischen Regierungschefs waren auf der Hochschule – inklusive des amtierenden Premierministers Édouard Philippe. Natürlich zählen auch zahlreiche der mächtigen Wirtschaftsbosse in Frankreich zu den „Enarchen“, wie etwa der Chef des Telekommunikationsanbieters Orange, Stéphane Richard, und auch der Vorsitzende der Großbank Société Générale, Frédéric Oudéa.

Allein diese kurze Auflistung beschreibt nicht nur den Stolz der französischen Kaderschmiede, sondern auch deren Problem: Ein großer Teil der Top-Elite des Landes durchläuft die Ausbildung, was auf der anderen Seite viele Kritiker auf den Plan ruft, die sich vor allem an der Auswahl der Ena-Studenten reiben. Auf die rund 100 Plätze bewerben sich mehrere Tausend junge Leute. Die Auswahl ist hart und längst gibt es spezielle Kurse, die classes préparatoires, in denen man sich auf die Prüfungen vorbereiten kann. Diese Kurse aber sind sehr teuer und das kann sich in der Regel nur der Nachwuchs aus betuchtem Hause leisten. Das heißt, die Eliten bleiben unter sich, Kinder aus sozial schwachen Familien oder auch Absolventen anderer Hochschulen haben kaum eine Chance, angenommen zu werden.