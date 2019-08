Einreiseverbot nach Israel : US-Abgeordnete beantragt Familienbesuch im Westjordanland

Tel Aviv Nach einem israelischen Einreiseverbot für die US-Abgeordneten Rashida Tlaib und Ilhan Omar hat Tlaib einen Besuchsantrag für ihre Familie im besetzten Westjordanland gestellt.

„Ich möchte gerne Zutritt zu Israel beantragen, um meine Verwandten zu besuchen, und besonders meine Großmutter, die in ihren 90-ern ist und in Beit Ur al-Fauka lebt“, schrieb sie an Israels Innenminister Arie Deri, wie ein Ministeriumssprecher am Freitag bestätigte. Der Minister wolle in Kürze eine Entscheidung treffen. Tlaib wurde als Tochter palästinensischer Einwanderer in Detroit geboren.