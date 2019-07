Kampf gegen Schwarzarbeit : In Polen zahlen alle unter 26 bald keine Einkommenssteuer mehr

In Polen zahlen alle unter 26 bald keine Einkommenssteuer mehr

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Donnerstag. Foto: dpa/Pawel Supernak

Warschau Es ist eine ungewöhnliche Maßnahme der polnischen Regierung: Rund drei Monate vor der Parlamentswahl schafft die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die Einkommenssteuer für junge Menschen ab.

Wer jünger als 26 Jahre alt ist, wird von August an von der Steuer befreit - so sieht es die neue Regelung vor. Mit der Vorschrift will die PiS nach eigenen Angaben die Beschäftigung unter jungen Menschen erhöhen und Schwarzarbeit verhindern. Neben dem Alter ist ein Bruttojahreseinkommen bis zu etwa umgerechnet 20 000 Euro Voraussetzung für die Steuererleichterungen. Unternehmensgründer sind von der Regelung ausgeschlossen.