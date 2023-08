Heftige Proteste Eine Umweltzone versetzt London in Aufruhr

Obwohl der Widerstand groß ist, hält Bürgermeister Khan am Projekt fest. „Schmutziges Trinkwasser akzeptieren wir ja auch nicht, warum also schmutzige Luft“, sagt der 52-Jährige. Er sieht sich persönlich betroffen und hat sich als Erwachsener Asthma zugezogen, weil, wie ihm sein Hausarzt bescheinigte, die Londoner Luft so schlecht sei. Seitdem führt Khan eine Kampagne gegen luftverpestende Auto. Immerhin, argumentiert er, verursache der Stickoxidausstoß in London jährlich 4000 vermeidbare Todesfälle. Auf den Aufschrei hat Khan nur insoweit reagiert, die Bedingungen der Abwrackprämien für nichtkonforme Fahrzeuge großzügiger auszulegen. Zusätzliche 50 Millionen Pfund will er dafür bereitstellen.