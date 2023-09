„Ein Tag der Gerechtigkeit“ Mexikanische Frauen feiern Entkriminalisierung von Abtreibungen

In den letzten Jahren waren in mehreren Ländern Lateinamerikas die Beschränkungen für einen Schwangerschaftsabbruch gelockert worden. Die Entwicklung wird mitunter als „grüne Welle“ bezeichnet, eine Anspielung auf die grünen Kopftücher, die von vielen Frauen getragen wurden, die in der Region für Abtreibungsrechte demonstrierten. Argentinien war ein Vorreiter und legalisierte solche Eingriffe im Jahr 2020. Mexiko-Stadt war die erste mexikanische Stadt, die vor 15 Jahren Abtreibungen entkriminalisiert hatte.