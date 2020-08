Londons populärster Mäusefänger : Ein Kater geht in Pension

London Die Hauskatze des britischen Außenministeriums zieht sich aufs Land zurück. Damit endet nach vier Jahren auch die Rivalität mit dem Kater des Premierministers.

Palmerston, der Chef-Mäusefänger des britischen Außenministeriums, geht in Rente. Die schwarz-weiße Katze zieht sich nach mehr als vier Jahren im diplomatischen Dienst aufs Land zurück, wie jetzt Sir Simon McDonald, der Außenamt-Staatssekretär und Leiter des diplomatischen Dienstes, bekannt gab. „Jeder im Außenministerium“, verlautbarte Sir Simon, „wird ihn vermissen (unsere Mäuse nicht so sehr).“

Er machte schnell Karriere. Seinen Dienst trat er am 13. April 2016 an, und schon Anfang Mai konnten die britischen Zeitungen melden, dass Palmerston seine erste Maus gefangen hatte. Am 26. Juli 2016 drang er erstmals in das Machtzentrum der britischen Politik ein, als die berühmte schwarze Tür zur Nummer 10, Downing Street, der Residenz des Premierministers, offen stand. Die Polizei musste ihn hinauswerfen. Worauf Palmerston sich in einer Art Sitzstreik auf den Stufen vor der Nummer 10 niederließ. Auf seinem Twitter-Account ließ er zu dem Zwischenfall verlauten: „Ich wollte nur mal sehen, was hinter der Tür ist.“