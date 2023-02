Kein Ende in Sicht Ein Jahr Krieg in der Ukraine

Am 24. Februar 2022, dem Tag des großflächigen Einmarsches russischer Truppen in der Ukraine, stand in dieser Zeitung: „Der Krieg dauert lange.“ Die Ukraine werde trotz aller Unterstützung nicht siegen können, zugleich werde Russland nicht weiter nach Westen vordringen. Denn das „würde einen Weltkrieg auslösen, weil die Nato sich nicht entziehen könnte“. Ein Jahr später haben Zehntausende ihr Leben verloren, sind Millionen Menschen geflüchtet, aber an diesem Befund hat sich nichts geändert. Und so geht es Tag für Tag weiter; am Freitag wurde allein Saporischschja binnen einer Stunde 17 mal von russischen Raketen getroffen.