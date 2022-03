Angriffskrieg auf die Ukraine : Putins Wölfe

Russische T-72B3 Panzer stehen auf dem Schießplatz Kadamowskii während einer Militärübung, die in der Nähe von Rostow am Don stattfand. Foto: dpa/Uncredited

Analyse Wie im altrussischen Märchen der Mutter mit den sechs Kindern, die von einer Wolfsmeute verfolgt werden, hofft der Westen, mit halbherzigen Sanktionen und Wegducken über die Runden zu kommen.

Wladimir Putin hat durch seinen Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine die Wohlmeinenden unsanft aus ihren Friedensträumen gerissen. Aggressoren lassen sich nicht durch gute Worte von ihren Plänen abhalten. „Krieg ist ein Akt der Gewalt“, erkannte der preußische Stratege Carl von Clausewitz (1780-1831). Das bedeutet Tod, Zerstörung, Angst, Flucht. Krieg am Rande Mitteleuropas ist wieder Wirklichkeit. Um eine Ausbreitung des Waffenganges zu verhindern, sind wirksame Sanktionen gegen den Angreifer unverzichtbar. Wer die politischen und wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen abmildert, verlängert lediglich den Krieg. Denn so lässt man den Aggressor glauben, seine Ziele am Ende ungehindert zu erlangen.

Die „Friedenspolitiker“ haben lange die Hoffnung nicht aufgegeben, mit der Gegenseite Kompromisse um jeden Preis auszuhandeln. Denn, „wer redet, schießt nicht“, wollte Außenministerin Baerbock glauben machen. Der grünen Chefdiplomatin sei die Kenntnis einer russischen Sage empfohlen. „Eine Mutter mit sechs Kindern auf einem Pferdeschlitten wird bei einer Waldfahrt unversehens von einem Rudel Wölfe verfolgt. Um die Gefahr für alle abzuwenden, wirft die Frau den Bestien ein Kind zum Fraß vor. Nachdem sie die Beute verzehrt haben, nehmen sie die Verfolgung des Schlittens wieder auf. Die Mutter sieht keinen Ausweg, als das nächste Kind zu opfern. Das Geschehen wiederholt sich, bis die Mutter nur noch ein Kind hat. So überlässt die Frau den Wölfen auch ihr letztes Kind. Umsonst! Als die Raubtiere es verzehrt haben, zerfleischen sie am Ende auch die Mutter.“

Info Der Publizist Rafael Seligmann vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Foto: dpa Kriege nach 1945 Die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF) der Universität Hamburg zählt von 1945 bis 2020 insgesamt 242 Kriege auf, von denen rund 70 Prozent innerstaatliche Konflikte waren. Die stärkste Kriegsintensität war Anfang der 90er Jahre zu beobachten – mit 53 bewaffneten Konflikten. Im Jahr 2020 gab es 25 Kriege, was im Schnitt der vergangenen 20 Jahre lag. Aktuelle Kriege Den letzten Krieg zwischen Staaten vor dem Überfall auf die Ukraine gab es im Jahr 2003, als die Amerikaner im Irak einmarschierten. Die jüngsten Konflikte betreffen den Kampf Armeniens und Aserbeidschans um die Region Berg Karabach sowie die Bürgerkriege im Jemen und in Äthiopien um die Provinz Tigray. Autor Rafael Seligmann lehrte politische Wissenschaften an der Universität München. Er ist Schriftsteller, Journalist und Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Zuletzt verfasste er die Biografie seiner Eltern: „Hannah und Ludwig. Heimatlos in Tel Aviv“, Langenmüller-Verlag.

Putin weiß um die Moral der Geschichte. Es ist Zeit, dass wir Westeuropäer ebenfalls die Logik des „Märchens“ begreifen. Eine aggressive Herausforderung kann man lediglich gemeinsam mit Festigkeit bestehen.

Voraussetzung einer realistischen Außenpolitik – nicht nur gegenüber Russland – ist, den Wunsch nach Frieden nicht mit der Wirklichkeit der internationalen Beziehungen zu verwechseln. Hier sind Kriege Normalität. Das lehrt die Geschichte. Die Vereinten Nationen sind als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges (1939-1945) und des Holocaust entstanden. Dennoch wurden seither Hunderte Kriege mit Millionen Opfern ausgefochten. Im Herzen Europas aber blieb es, vor allem dank der nuklearen Abschreckung, ruhig, doch keineswegs konfliktfrei. Russlands Präsident Putin drängt es seit Jahrzehnten, den Status quo zu ändern. Offen bezeichnet er den Kollaps der Sowjetunion als „größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts.“ Sein oberstes Ziel ist die Wiederherstellung dieses Imperiums. Das muss von uns zur Kenntnis genommen werden, um Moskaus Politik zu verstehen. Nur so werden uns die Motive Putins begreifbar.

Bereits 2014 annektierte Russlands Armee die ukrainische Halbinsel Krim. Obgleich dies ein klarer Bruch des Völkerrechts war, begnügten sich die westlichen Demokratien in Nato und EU mit verbalen Protesten und halbherzigen Boykottmaßnahmen. Die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2, eine strategische Infrastruktur-Kooperation mit Russland, wurde fertiggestellt, auch wenn sie jetzt nicht in Betrieb geht. Zugleich führte der russische Geheimdienst Mordaktionen selbst in Deutschland aus. 2019 brachten russische Agenten in Berlin unweit des Regierungsviertels einen Gegner um. Im Jahr darauf wurde der vergiftete russische Regimekritiker Nawalny nach Deutschland ausgeflogen. Wieder beschränkte sich die Regierung in Berlin auf Mahnungen. Auch während des mehrmonatigen Truppenaufmarsches der russischen Armee vor dem Einfall in der Ukraine beließen es Deutschland, Frankreich, Italien bei schwammigen Warnungen. Kanzler Scholz konnte sich nicht dazu überwinden, im Falle eines Angriffs klar den Stopp von Nord Stream 2 und die Lieferung von Verteidigungswaffen anzukündigen. So mochte Putin damit rechnen, dass er erneut nicht mehr als Verwarnungen aus Berlin und der EU zu hören bekommen würde. Das mag für ihn den Ausschlag gegeben haben, die Ukraine zu überfallen, um sie seinem Reich einzuverleiben.

Neben Russland streben China und Iran ebenfalls eine Ausweitung ihres Herrschaftsgebietes an. Peking und Teheran beobachten genau das Geschehen in Europa. China will wieder Asiens dominantes Reich der Mitte sein. Sobald Peking meint, dass die USA nicht länger bereit sind, Taiwan notfalls mit Atomwaffen zu verteidigen, wird es versuchen, sich die Insel einzuverleiben.

Das schiitische Revolutionsregime Irans zielt darauf ab, die sunnitische Weltgegend den Nahen Ostens zu dominieren. Im Falle Iraks und Libanons ist das bereits gelungen. Israel wird offen die Vernichtung angedroht. Auch außenpolitisch moderate islamische Staaten wie Ägypten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate werden von Teheran bedroht. Das Kernwaffen-Begrenzungsabkommen von 2015 sollte die atomaren Bestrebungen Irans einfrieren. Da Teheran jedoch an seinem Ziel, Israel zu zerstören und die Monarchie Saud zu stürzen, festhielt, kündigte Präsident Trump den Deal. Jetzt verhandelt man in Wien, inklusive Deutschlands, über eine Wiederaufnahme des Vertrags. Das würde Teheran helfen, mit neuen Geldern seine Offensive in der Region zu verstärken.