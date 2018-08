Ehemalige Präsidentin Chiles: Bachelet soll UN-Kommissarin für Menschenrechte werden

New York Laut Diplomatenkreisen arbeitet die Ex-Präsidentin Chiles, Michelle Bachelet, ab September 2018 für die Vereinten Nationen. Demnach soll sie das Amt von Zeid Ra'ad Al Hussein übernehmen.

Chiles frühere Präsidentin Michelle Bachelet soll neue UN-Kommissarin für Menschenrechte werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Diplomatenkreisen in New York. Demnach kündigte die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amina Mohammed die Personalie an. Eine offizielle Bestätigung der Vereinten Nationen gab es zunächst nicht.