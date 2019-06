Trotz türkischer Ausreisesperre : Ehefrau von Can Dündar in Deutschland

Ehefrau von Can Dündar in Deutschland

Istanbul Zu den Umständen ihrer Ausreise wollte Dilek Dündar keine Stellung nehmen. Drei Jahre sei sie illegal in der Türkei festgehalten worden, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Ihr Mann ist wegen Terrorworfürfen angeklagt.

Nach fast drei Jahren erzwungener Familientrennung durch den türkischen Staat ist die Ehefrau des regierungskritischen Journalisten Can Dündar in Deutschland angekommen. Sie sei seit Dienstag im Land, sagte Dilek Dündar der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in einem Telefongespräch.