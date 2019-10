Unruhen in Quito : Ecuadorianer verjagen Präsident aus der Hauptstadt

Quito Die Krise in Ecuador spitzt sich zu – wütende Bürger plündern Geschäfte und zünden Polizeistationen an. Vordergründig geht es um höhere Spritpreise. Aber der Konflikt hat längst eine internationale Dimension.

Am Ende half nur noch die Flucht. Ecuadors Präsident Lenín Moreno hat überstürzt seinen Regierungssitz in der Hauptstadt Quito verlassen und ist in die Stadt Guayaquil geflohen. Zuvor waren Zehntausende wütende Indigene in Quito eingerückt. Blumen- und Gemüsebetriebe wurden überfallen, Polizeistationen gingen in Flammen auf. Vordergründig geht es in dem Konflikt darum, ob Moreno die Streichung von Subventionen für Benzin und Diesel wieder aufhebt, die das Bus-, Lkw- und Autofahren in Ecuador auf einen Schlag teurer gemacht haben. Damit steigen auch die Lebenshaltungskosten, denn die Unternehmen legen die höheren Preise auf die Kunden um. Moreno will eine Vorgabe der Weltbank erfüllen: ein Milliardenkredit im Gegenzug für niedrigere Staatsausgaben.