Nach Ermordung des Präsidentschaftskandidaten Bombenanschläge und Geiselnahmen von Polizisten erschüttern Ecuador

Ecuador wird durch eine Reihe von Gewalttaten erschüttert, die offenbar in Zusammenhang mit der seit Jahren im Land grassierenden Bandenkriminalität stehen. Am Mittwoch und Donnerstag kam es zu insgesamt vier Autobombenanschlägen. In der Hauptstadt Quito detonierte ein Sprengsatz nahe eines Bürogebäudes, in dem früher die ecuadorianische Gefängnisverwaltung untergebracht war. Eine zweite Explosion in Quito ereignete sich vor dem aktuellen Sitz der Behörde. Zudem kam es in sechs Gefängnissen zu Geiselnahmen. Mehr als 50 Strafvollzugsbeamte und Polizisten gerieten in die Gewalt von Insassen.