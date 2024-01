Militär eingeschaltet Bewaffnete stürmen TV-Sender in Ecuador

Kurz zuvor waren Bewaffnete während einer Live-Übertragung in die Räumlichkeiten des staatlichen Fernsehsenders TC Televisión in der Hafenstadt Guayaquil eingedrungen und hatten mehrere Journalisten und Mitarbeiter als Geiseln genommen. Die Angreifer seien in den Empfangsbereich eingedrungen, hätten Mitarbeiter angegriffen und Dynamit gelegt, sagte der Nachrichtenkoordinator und Reporter von TC, Leonardo Flores Moreno, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Zwei Personen seien verletzt worden. Während der Übertragung waren Schüsse und Schreie zu hören, einige der Angreifer gestikulierten in die Kamera und jemand rief „keine Polizei“.