Referendum in Ecuador Ecuadorianer stimmen für harten Kurs gegen Bandengewalt

Im Januar griffen vermummte Bewaffnete während einer Live-Sendung einen Fernsehsender an und terrorisierten Anwohner. Danach rief Noboa für sein Land per Dekret einen „internen bewaffneten Konflikt“ aus, wodurch er Notfallbefugnisse anwenden konnte. So durfte das Militär gegen rund 20 Banden vorgehen, die als terroristisch eingestuft wurden. Mit dem Referendum sollten die Befugnisse ausgeweitet und eine stärkere rechtliche Grundlage dafür geschaffen werden.