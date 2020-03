Anti-Diskriminierungsausschuss des Europarats : Experten fordern generelles Antidiskriminierungsgesetz in der Schweiz

Experten fordern generelles Antidiskriminierungsgesetz in der Schweiz

Sitzung des Europarats in Straßburg. Foto: dpa/Patrick Seeger

Straßburg Die Schweiz müsse in Sachen Antidiskriminierungsgesetz nachrüsten, findet der entsprechende Ausschuss des Europarats. Besonders bei der Polizei müsse nachgebessert werden. Auch Deutschland wird mehr Aufklärungsarbeit empfohlen.

Der Anti-Diskriminierungsausschuss des Europarats (ECRI) hat die Schweiz für ein fehlendes umfassendes Antidiskriminierungsgesetz gerügt. Es gebe immer noch keine allgemeinen Bestimmungen, kritisierte das Experten-Gremium in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Dies führe vor allem zu Hürden beim Zugang zur Justiz. Zudem sei institutioneller Rassismus bei der Polizei ein Problem, rügte das Gremium.

Auch Deutschland muss nach Ansicht des ECRI-Ausschusses mehr Aufklärungsarbeit gegen Rassismus leisten. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht forderten die Experten, dass in Schulen, Universitäten und bei der Polizei Aufklärungskurse Pflicht werden müssten.