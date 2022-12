Durchbruch bei Kernfusion Ein unendlicher Strom sauberer Energie

Die Nachricht aus Kalifornien verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Dort gelang es den Forschern der „National Ignition Facility“ (NIF) am „Lawrence Livermore“-Nationallabor bei einer kontrollierten Kernfusion mehr Energie zu erzeugen, als sie für den Prozess einsetzen mussten. Wie die „Washington Post“ und „Financial Times“ als Erste berichteten, setzten die Forscher 2,1 Megajoule an Energie ein, um mithilfe von Laserstrahlen die Verschmelzung zweier Wasserstoff-Isotope in Gang zu setzen. Die Fusionsreaktion in der Anlage produzierte 2,5 Megajoule an Energie. Dies entspräche einem Gewinn von rund zwanzig Prozent. Exakte Zahlen werden erwartet, wenn US-Energieministerin Jennifer Granholm an diesem Dienstag die Öffentlichkeit über den, wie es aus dem Ministerium heißt, „großen wissenschaftlichen Durchbruch“ informiert.