Im Nordwesten Syriens : Drohne aus den USA tötet nach eigenen Angaben IS-Führer in Syrien

Washington Die USA haben nach eigenen Angaben den wichtigen Kommandeur der Terrorgruppe Islamischer Staat Maher al-Agal getötet. Bei einem Drohnenangriff ist er getötet und ein weiteres Mitglied schwer verletzt worden.

Nach Angaben der in Großbritannien beheimateten Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte war Al-Agal ein wichtiger IS-Kommandeur in Al-Rakka und ging 2020 nach Afrin. Zuletzt sei er Kommandeur der von der Türkei unterstützten Fraktion Dschajsch Al-Scharkijjah gewesen.

Der IS hatte in Teilen Syriens und des Iraks ein Kalifat ausgerufen, das auf dem Höhepunkt seiner Macht in etwa so groß war wie die ehemalige DDR und über mehr als acht Millionen Menschen herrschte. Der IS-Staat brach 2019 zusammen. Seine Führer haben auf eine Guerilla-Taktik zurückgegriffen und sich nach Angaben der US-Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace neu organisiert.