Brutale Anti-Drogenpolitik : Philippinen wollen Arbeit mit Weltstrafgericht verweigern

Der Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, will nicht mit Den Haag kooperieren. Foto: AP/KARL ALONZO

Manila Die philippinische Regierung hat gelassen auf die Ankündigung des Internationalen Strafgerichtshofs reagiert, ein offizielles Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher Morde bei der staatlichen Anti-Drogen-Kampagne einzuleiten. Das Gericht habe keine Jurisdiktion über das Land. Der Präsident will die Zusammenarbeit verweigern.

Die Philippinen werden bei Ermittlungen zu Massenmorden im sogenannten „Anti-Drogen-Krieg“ nicht mit den Internationalen Strafgerichtshof zusammenarbeiten. Das erklärte ein Sprecher von Präsident Rodrigo Duterte am Donnerstag, wie das Nachrichtenportal „Rappler“ berichtete. Daher werde es auch zu keinem Gerichtsprozess kommen. Die Philippinen erkennen den Strafgerichtshof nicht an und sind 2019 nach der Eröffnung von Vorermittlungen aus dem Vertrag ausgetreten.

Die Richter in Den Haag hatten am Mittwoch einem Antrag der Anklagebehörde zugestimmt und damit Ermittlungen zu den Verbrechen im „Anti-Drogen-Krieg“ erlaubt. Demnach gibt es ausreichend Hinweise dafür, dass beim Vorgehen von Behörden und Polizei gegen mutmaßliche Rauschgifthändler und Drogenkonsumenten in den vergangenen Jahren Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden. Das Weltstrafgericht soll zu Gewalttaten ermitteln, die von 2011 bis 2019 begangen wurden, während die Philippinen noch Mitglied des Gerichts waren.