Nach Angaben von Aktivisten Drei Tote nach israelischen Luftangriffen in Syrien

Israel hat Menschenrechtsaktivisten zufolge am Sonntag erneut Ziele Iran-treuer Milizen in Syrien angegriffen und dabei mindestens drei Menschen getötet. Zwei weitere Menschen seien bei den Luftangriffen im Westen des Landes verletzt worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London mit. Bei den Verletzten und einem der Getöteten handelt es sich demnach um syrische Soldaten. Zur Identität der beiden anderen Todesopfer wurde zunächst nichts bekannt.