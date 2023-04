Konflikt im Sudan Drei Tote bei Gefechten zwischen Armee und Paramilitärs in Sudan

Einwohner berichteten von chaotischen Szenen in Khartum und dem benachbarten Omdurman, wo in dicht besiedelten Vierteln Schüsse und Explosionen zu hören waren. Überall in Khartum seien Explosionen zu hören, sagte die Ärztin Amal Mohammed. Bewaffnete beider Seiten lieferten sich mit gepanzerten Fahrzeugen Gefechte in Straßen und Wohngegenden. „Solche Kämpfe haben wir in Khartum noch nie gesehen“, sagte der Einwohner Abdel-Hamid Mustafa.