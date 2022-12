Scharfe Kritik Drei NGOs setzen Arbeit in Afghanistan nach Verbot aus

Mehrere Nichtregierungsorganisationen in Afghanistan haben nach der Ankündigung eines Arbeitsverbots für Mitarbeiterinnen ihre Arbeit vorübergehend eingestellt. Das teilten die Hilfsorganisationen Care, Save the Children und die Norwegische Flüchtlingshilfe (NRC) am Sonntag gemeinsam mit. „Wir können Kinder, Frauen und Männer in dringender Not nicht ohne unsere weiblichen Angestellten erreichen“, hieß es darin.