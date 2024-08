Jahrestag der Taliban-Machtübernahme Baerbock kündigt weiteren Kampf um Frauenrechte an

Am dritten Jahrestag der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) weitere Bemühungen im Kampf gegen die Einschränkung von Frauenrechten durch die Islamisten angekündigt. „Als EU haben wir im letzten Jahr Schlüsselfiguren des Taliban-Regimes aufgrund geschlechterspezifischer Gewalt sanktioniert“, sagte Baerbock. „Wir werden hier nicht nachlassen. Gemeinsam mit unseren internationalen Partnern setzen wir uns auch im UN-Menschenrechtsrat weiter dafür ein, Licht auf das Dunkel in Afghanistan zu werfen.“