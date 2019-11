Als Hoffnungsträger gehandelt : Tusk verzichtet auf Präsidentschaftskandidatur in Polen

Tusk verzichtet auf Präsidentschaftskandidatur in Polen

Donald Tusk, Präsident des Europäischen Rates, bei einem Vortrag an der Universität Warschau. (Archivbild).

Warschau Der scheidende EU-Ratspräsident Tusk will sich bei der polnischen Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr nicht um das höchste Staatsamt bewerben. Er bezeichnet sich als „durch schwierige, unpopuläre Entscheidungen belastet“.

„Nach reiflicher Überlegung habe ich entschieden, nicht als Kandidat anzutreten“, sagte der frühere polnische Regierungschef am Dienstag den Fernsehsendern Polsat News und TVN24. Um die Wahl zu gewinnen, müsse Polens Opposition einen Bewerber ins Rennen schicken, der „nicht durch schwierige, unpopuläre Entscheidungen belastet ist“.

Unter Gegnern der nationalkonservativen Regierungspartei PiS galt Tusk als Hoffnungsträger für die Wahl im Mai 2020, bei der Amtsinhaber Andrzej Duda - ein PiS-Mann - erneut antreten will. Tusk war von 2007 bis 2014 Ministerpräsident in Polen und der erste Politiker seit 1989, der in diesem Amt wiedergewählt wurde.