Bericht von Kongress-Ausschuss Trumps Firmen erhielten Millionen aus dem Ausland – in seiner Amtszeit

Konkret wird unter anderem eine Zahlung von 19.391 Dollar genannt, die eine chinesische Delegation im August 2017 im Trump International Hotel in Washington leistete. In dem Hotel nahe des Weißen Hauses waren immer wieder ausländische Delegationen untergebracht. Das Hotel wurde 2022 - also nach Trumps Ausscheiden aus dem Amt - an eine private Investorengruppe verkauft und gehört heute zur „Waldorf Astoria“-Kette.