Donald Trump : Feldzug gegen Twitter

Washington Donald Trump ist einer der aktivsten Nutzer des sozialen Netzwerks. Doch nun geht der US-Präsident auf Konfrontation. Das hat Kalkül, denn der Streit dürfte seinen Anhängern gefallen.

Kurz nachdem Donald Trump sein Dekret zur stärkeren Regulierung von Social-Media-Plattformen unterzeichnet hatte, eskalierte der Kurznachrichtendienst Twitter den Streit mit dem Präsidenten. Das Unternehmen versteckte eine Botschaft des Staatsoberhaupts über die Unruhen in Minneapolis, wo ein Afroamerikaner von der Polizei umgebracht worden war, hinter einem Warnhinweis.

Trump hatte in der Nachricht ein hartes Vorgehen gegen die Demonstranten angekündigt, versehen mit dem Satz „Wenn geplündert wird, wird geschossen“ – ein Zitat, das einem offen rassistischen Polizeichef von Miami aus den 60er Jahren zugeschrieben wird. Der Tweet verstoße gegen Twitters Nutzungsbedingungen, da er Gewalt verherrliche, so das Unternehmen. Er werde nur nicht gelöscht, da er „im öffentlichen Interesse“ sei.

Es war bereits das zweite Mal in dieser Woche, dass das Unternehmen in Nachrichten des Präsidenten eingriff. Nachdem die Plattform vor einigen Tagen zwei Trump-Tweets zum Thema Briefwahl einem Faktencheck unterzogen hatte, ging sie nun einen Schritt weiter und baute eine Barriere vor einer Nachricht aus dem Weißen Haus auf. Der Tweet ist weiter zugänglich – ein Klick genügt. Doch das Signal an die Administration war deutlich: Wir lassen uns nicht einschüchtern.