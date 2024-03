Schuldbekenntnis des vorbestraften Trump-Managers Ex-Finanzchef hat in Betrugsprozess gegen Trump gelogen

In dem Verfahren, in dem Weisselberg Meineid begangen hatte, ging es um den Vorwurf, Trump habe über Jahre hinweg die Vermögenswerte des Familien-Immobilienimperiums um Milliardenbeträge künstlich aufgebläht, um so bessere Konditionen für Kredite und Versicherungen zu bekommen. Trump wurde im Februar in dem Prozess zu einer Strafzahlung von mehr als 350 Millionen Dollar (rund 322 Millionen Euro) verurteilt.