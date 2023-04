Prozess wegen Schweigegeldzahlung Trump zu Verlesung der Anklage in New York eingetroffen

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist vor der Verlesung der Anklage gegen ihn an einem New Yorker Flughafen eingetroffen. Sein Privatflugzeug kam am Montag auf dem Flughafen LaGuardia an. Es war in Florida gestartet. Trump wollte den Trump Tower in Manhattan aufsuchen, wo er nach eigenen Angaben die Nacht verbringen wollte. Am (morgigen) Dienstag wollte er sich den Behörden stellen.