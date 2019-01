Shutdown, Mexiko-Mauer: Präsident Trump hält düstere Rede an die US-Nation

Washington In einer Fernsehansprache hat der US-Präsident erneut den Demokraten die Schuld am teilweisen „Shutdown“ gegeben. Seine Grenzmauer würde eine humanitäre Krise beenden. Den „Nationalen Notstand“ rief Donald Trump jedoch nicht aus.

Um zu begründen, warum er nicht einlenkt im Shutdown-Showdown mit den Demokraten, sprach er in dramatischen Worten von einer sich zuspitzenden Krise an der Grenze zu Mexiko. Von einer Veteranin der Luftwaffe, die in Kalifornien von einem illegal Eingewanderten mit einem Hammer erschlagen wurde. Von der berüchtigten Gang MS-13, deren Mitglieder in Maryland ein sechzehnjähriges Mädchen mit Messerstichen töteten. Von einem Enthaupteten in Georgia, ermordet von einem Nachbarn, der sich ohne gültige Papiere im Land aufhielt.