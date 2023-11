Donald Trump Zeit der Rache

Vergangenes Wochenende sprach er anlässlich des Veteranentags in Claremont in New Hampshire, dem ersten Bundesstaat mit republikanischen Vorwahlen 2024. Trump bezeichnete sich dort als „einen stolzen Wahlleugner“, der Opfer einer von Joe Biden politisierten Justiz geworden sei. Nachdem er gegen Sonderermittler Jack Smith und verschiedene Richter agitiert hatte, die über seine vier Straf- und das Zivilverfahren in New York präsidieren, verstieg er sich zu düsteren Drohungen. „Wir versprechen, dass wir Kommunisten, Marxisten, Faschisten und die radikal linken Diebe loswerden, die wie Ungeziefer in unserem Land leben, die lügen, stehlen und bei Wahlen betrügen“, sagte Trump. Der amtierende US-Präsident Joe Biden kritisierte seinen Amtsvorgänger für diese Formulierungen scharf. Diese Sprache habe man „in den 30er-Jahren in Nazi-Deutschland gehört“, sagte Biden bei einer Spendenveranstaltung am Dienstag in San Francisco. Das Wort „Ungeziefer“ habe „eine bestimmte Bedeutung“.