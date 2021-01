US-Politik : Zehn Republikaner stimmen für Amtsenthebungsverfahren gegen Trump

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, bei der Unterzeichnung des offiziellen Dokuments zum Amtsenthebungsverfahren nach der Abstimmung. Foto: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

„Anstiftung zum Aufruhr“: Am Mittwoch hat das US-Repräsentatenhaus für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten gestimmt. Nun richten sich alle Augen auf den Senat - und auf Mitch McConnell.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Herrmann

Das amerikanische Repräsentantenhaus hat am Mittwoch wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ für die Amtsenthebung von Präsident Donald Trump gestimmt. Dafür plädierten ausnahmslos alle 222 demokratischen Abgeordneten, auch zehn Republikaner votierten dafür - mehr als Beobachter erwartet hatten. Vorausgegangen war eine hochemotionale, kontrovers geführte Debatte.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Sturm aufs Kapitol : Das müssen Sie zur möglichen Amtsenthebung Trumps wissen

Dies sei eine Diskussion direkt am Tatort, sagte Jim McGovern, ein Demokrat aus Massachusetts, der als Erster das Wort ergriff. Eine Woche zuvor hatten Abgeordnete, denen die Flucht nicht rechtzeitig gelungen war, bange Minuten durchlebt. Minuten, in denen ein Mob die Türen des historischen Saals aufzubrechen versuchte, was Beamte mit Pistolen im Anschlag gerade noch so verhindern konnten. Die meisten Volksvertreter sehen Trump als Anstifter der Revolte. Am Mittwoch hatte das Repräsentantenhaus zu entscheiden, ob der US-Präsident seines Amtes enthoben werden soll.

„Der Präsident der Vereinigten Staaten ist ein Aufrührer“, brachte die Texanerin Sheila Lee-Jackson auf einen prägnanten Satz, was sie Trump zur Last legt. Lee-Jackson ist eine der prominentesten Afroamerikanerinnen der Kammer. Ilhan Omar, Tochter somalischer Bürgerkriegsflüchtlinge, sprach von einer Rebellion, die man dem Mann, der sie angestachelt habe, nicht durchgehen lassen könne. „Damit wir als funktionierende Demokratie überleben, muss er zur Rechenschaft gezogen werden.“ Der Präsident stelle eine akute Gefahr für die Republik dar, erklärte Jamie Raskin, der Politiker, dem Parlamentschefin Nancy Pelosi die Federführung für das Verfahren übertragen hat. Umso dringlicher sei es, Trump abzusetzen.

Auf der anderen Seite schienen konservative Abgeordnete noch immer vor dem offenen Bruch mit Trump zurückzuschrecken. Sie warnten davor, das Amtsenthebungsverfahren vertiefe nur die Spaltung im Land. Nach dem Trauma des 6. Januar müsse man zusammenfinden, während ein Impeachment das genaue Gegenteil bewirke, sagte Tom Cole, ein republikanischer Parlamentsveteran aus Oklahoma. Von einer republikanischen Wagenburg um Trump kann indes keine Rede mehr sein. Die Belege dafür kamen an die Öffentlichkeit, noch bevor das hohe Haus zu tagen begann.

So ließ die Republikanerin Liz Cheney in einem Statement wissen, der Sturm auf das Kapitol müsse die Absetzung des Staatschefs zur Folge haben. Nie zuvor habe es einen größeren Verrat durch einen Präsidenten gegeben. „Der Präsident der Vereinigten Staaten hat diesen Mob herbeigerufen, er hat diesen Mob um sich versammelt und die Flammen des Angriffs entzündet“, schrieb sie.

Lesen Sie auch US-Newsblog : Repräsentantenhaus entscheidet für Amtsenthebungsverfahren gegen Trump

Die Abgeordnete aus Wyoming ist die Tochter von Dick Cheney, des einstigen Stellvertreters von George W. Bush. Sie gehört zu den Hoffnungsträgerinnen in den republikanischen Reihen. Einige rechnen mit ihrer Kandidatur fürs Weiße Haus im Jahr 2024. In der Hierarchie der Konservativen im Repräsentantenhaus ist sie die Nummer drei.

Nach der Attacke auf das Parlament hatte Cheney sich tagelang bedeckt gehalten. Doch als Trump am Dienstag vor die Kameras trat, ohne auch nur eine Spur von Reue erkennen zu lassen, und jegliche Verantwortung für die schockierenden Szenen am 6. Januar bestritt, war das Maß offenbar voll. Cheney brach ihr Schweigen, und dass sie die Amtsenthebung in kompromissloser Eindeutigkeit fordert, lässt auf einen Sinneswandel in Teilen ihrer Partei schließen.

Als die Demokraten eine Impeachment-Klage ankündigten, um Trump zu bestrafen, zog es die konservative Parteiprominenz im Großen und Ganzen noch vor, den Fall öffentlich nicht zu kommentieren. Diejenigen, die sich zu Wort meldeten, äußerten Zweifel: Warum einen Mann seines Amtes entheben, der das Oval Office am 20. Januar ohnehin verlassen muss? Doch bis zum Mittwochmittag (Ortszeit) suchte bereits ein halbes Dutzend republikanischer Abgeordneter den Schulterschluss mit den Demokraten. Zu ihnen zählt John Katko, ein ehemaliger Staatsanwalt aus dem Bundesstaat New York, der von einem Moment spricht, der ihn zum Handeln zwinge. Würde die Anstiftung zum Angriff keine Konsequenzen nach sich ziehen, wäre dies eine Gefahr für die Zukunft der Demokratie, so Katko. „Ich glaube fest daran, dass ich dem Recht und den Fakten folgen und diesen Präsidenten für seine Taten zu Rechenschaft ziehen muss.“

Es ist nicht so, dass die Demokraten angewiesen waren auf diese Stimmen. Mit einer Mehrheit von 222 der 435 Abgeordneten hätten sie auch ohne die Unterstützung der Opposition Nägel mit Köpfen machen können und den Fall an den Senat leiten, der letztlich über Schuld oder Unschuld Trumps befinden muss. Allerdings gilt ein Zeichen parteiübergreifenden Protests gegen den Präsidenten als symbolisch bedeutsam.

Vor gut einem Jahr, als das Repräsentantenhaus schon einmal ein Impeachment-Verfahren durchführte, damals im Zuge der Ukraine-Affäre, hielten die Republikaner der größeren Parlamentskammer noch geschlossen zu „ihrem“ Präsidenten. Diesmal kam es anders.

Eine förmliche Amtsenthebung mit Verurteilung durch den Senat hätte zur Folge, dass Trump nicht mehr im Wahlkampf 2024 antreten kann, und nicht nur das: Er dürfte nie wieder für ein Bundesamt kandidieren. Voraussetzung dafür ist eine Zweidrittelmehrheit im Senat, was bedeutet, dass mindestens 17 republikanische Senatoren mit ihren 50 demokratischen Kollegen stimmen müssten.