Ghislaine Maxwell : Trump wünscht Epsteins inhaftierter Vertrauter "alles Gute"

Washington Sie war nicht nur mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein befreundet - Ghislaine Maxwell wird auch vorgeworfen, an Missbrauchsdelikten beteiligt zu sein. Den US-Präsidenten beeindrucken diese Vorwürfe offenbar nicht.

Donald Trump hat Wohlwollen für die im Missbrauchsfall um Jeffrey Epstein angeklagte Ghislaine Maxwell bekundet. „Ich wünsche ihr einfach alles Gute, offen gestanden“, sagte der US-Präsident im Weißen Haus. Er habe Maxwells Fall nicht sehr verfolgt. Die 58-Jährige sitzt in Haft, vergangene Woche wurde ihr Antrag auf Freilassung gegen Kaution wegen Fluchtgefahr abgewiesen. Der Präsident berichtete, er habe Maxwell mehrfach in Palm Beach im Bundesstaat Florida getroffen, wo sich auch Trumps Luxusressort Mar-a-Lago befindet.

Die Tochter des verstorbenen britischen Medienmoguls Robert Maxwell war Anfang Juli im US-Bundesstaat New Hampshire festgenommen worden. Die US-Bundesanwaltschaft wirft ihr vor, minderjährige Mädchen für Epstein rekrutiert zu haben, die von dem Investmentbanker dann sexuell missbraucht wurden. Eine New Yorker Richterin entschied in der vergangenen Woche, dass die 58-Jährige bis zu Beginn ihres Prozesses in einem Jahr in Untersuchungshaft bleiben muss.