Nach Kritik wegen illegaler Deals: Donald Trump willigt in Auflösung seiner Stiftung ein

Donald Trump willigt in Auflösung seiner Stiftung ein

Donald Trump spendet im Jahr 2016 einen Check. Seine Stiftung geriet in der Vergangenheit immer wieder in die Kritik. Foto: REUTERS/Rick Wilking

New York Die Stiftung von US-Präsident Donald Trump wird wegen illegaler Geschäfte aufgelöst. Trump soll die Stiftung zugunsten seines Wahlkampfes 2016 missbraucht haben.

Die in die Kritik geratene Privatstiftung von US-Präsident Donald Trump wird aufgelöst. Das Vermögen der Donald J. Trump Foundation werde auf andere Wohltätigkeitsorganisationen verteilt, erklärte die New Yorker Generalstaatsanwältin Barbara Underwood am Dienstag. Die Stiftung habe zugestimmt, dass die Auflösung unter gerichtlicher Aufsicht abgewickelt werde. Ein Gericht muss der Einigung noch zustimmen. Weder das Präsidialamt noch die Stiftung waren zunächst für eine Stellungnahme erreichbar.