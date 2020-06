Ex-Sicherheitsberater des US-Präsidenten : Trump-Regierung klagt gegen Veröffentlichung von Boltons Buch

Donald Trump (l.) spricht neben John Bolton, damaliger Sicherheitsberater Trumps, auf einer Pressekonferenz beim Nato-Gipfel in Brüssel. Archivfoto. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Washington Die Fehde zwischen Trump und seinem früheren Sicherheitsberater John Bolton nimmt eine neue Wendung. Nun soll ein Gericht über die Veröffentlichung von Boltons angekündigtem Enthüllungsbuch „The Room Where It Happened: A White House Memoir“ entscheiden.

Die US-Regierung versucht, die Veröffentlichung eines Buchs des früheren Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton mit juristischen Mitteln hinauszuzögern. Das Buch enthalte eine Menge als geheim eingestufte Informationen und die Veröffentlichung müsse solange aufgehalten werden, bis der Inhalt überprüft sei, schrieb das Justizministerium am Dienstag in einer Klage vor Gericht in Washington.