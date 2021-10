„Truth Social“ : Trump will eigene Social-Media-Plattform gründen

Washington Weil Twitter und Facebook ihre Sperrungen der Accounts des ehemaligen US-Präsidenten nicht zurücknehmen wollen, geht Donald Trump nun eigene Wege. Sein Unternehmen Trump Media & Technology bringt die Social-Media-Plattform „Truth Social“ an der Start.

Ziel des Starts des Unternehmens Trump Media & Technology Group und der Plattform „Truth Social“ sei es, in Konkurrenz zu den großen Tech-Unternehmen zu treten, die ihn wegen seiner Rolle für das Geschehen am 6. Januar ausschlossen, als Trump-Anhänger gewaltsam das US-Kapitol stürmten, wo gerade der Wahlsieg Joe Bidens zertifiziert werden sollte.

„Wir leben in einer Welt, in der die Taliban eine riesige Präsenz bei Twitter haben, zugleich wurde euer amerikanischer Lieblingspräsident zum Schweigen gebracht“, erklärte Trump in einer Mitteilung am Mittwoch (Ortszeit). „Das ist inakzeptabel.“