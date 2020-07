Volkszählung in den USA : Trump will illegal Eingewanderte nicht für Wahlkreisberechnung zählen

Washington Im Zuge der US-Volkszählung plant Präsident Donald Trump einen neuen Weg, um bei den Wahlen am 3. November zu profitieren. Nachdem er vor dem Obersten Gerichtshof scheiterte, illegal Eingewanderte auszusondern, will er nun durchbringen, Migranten bei der Neuberechnung der Sitze im Kongress nicht mitzuzählen.

Nach einer Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof versucht US-Präsident Donald Trump auf neuem Weg, bei der laufenden Volkszählung in den USA illegal Eingewanderte auszusondern. Am Dienstag unterzeichnete er ein Memorandum mit dem Ziel, die Migranten zumindest bei der Neuberechnung der Sitze im Kongress nicht mitzuzählen.

In den USA findet in diesem Jahr eine Volkszählung statt - so wie alle zehn Jahre. Die Trump-Regierung wollte diesmal in dem Fragebogen auch die Staatsbürgerschaft abfragen lassen, was der Oberste Gerichtshof der USA aber ablehnte. Nach dem US-Gesetz müsse jede Person im Land bei der Volkszählung mitgezählt werden, egal welchen Aufenthaltsstatus sie habe, sagte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, die im Rechtsstreit um die Staatsbürgerschaftsfrage Recht bekommen hatte. Auch gegen das neue Vorhaben Trumps wolle sie klagen.