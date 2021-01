Mit der US-Präsidenten-Wahl am 3. November 2020 begann der Machtverlust von Donald Trump. Eine Chronik der Geschehnisse.

3. November 2020

Wegen der Corona-Pandemie hatten viele Staaten die Briefwahl vereinfacht. Schon seit Wochen konnten Wähler in vielen Staaten zudem persönlich im Wahllokal abstimmen. Trotzdem ist die Anspannung in den Wahllokalen am eigentlich Tag der US-Wahl groß.