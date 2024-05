Schweigegeld-Prozess Das sagte Porno-Star Stormy Daniels über Trump aus

Gegen Trump laufen auch noch andere Prozesse. In einem Fall wird Trump vorgeworfen, nach seinem Ausscheiden aus dem Amt im Jahr 2021 sensible nationale Sicherheitsdokumente in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida aufbewahrt zu haben. Zudem soll er die Bemühungen der US-Regierung behindert haben, die Dokumente zurückzuholen. Außerdem wurde er vor einem Gericht in Georgia angeklagt, weil er versucht haben soll, den Ausgang der Wahl im Jahr 2020 zu kippen.