China-Lüge, Spenden, Honorare Was in den Steuererklärungen von Donald Trump steht

Trump bekam eine Jahresrente in Höhe von 77.808 Dollar von der Schauspielergewerkschaft SAG. 2017 bekam er den Steuerunterlagen zufolge zudem eine Rente in Höhe von 6543 Dollar von einem anderen Film- und Fernsehverband. Er gab 2015 an, Schauspieltantiemen in Höhe von 14.141 Dollar eingenommen zu haben. Trump hatte mehrere Kurzauftritte in Filmen wie „Kevin - Allein in New York“. Er war auch in den Reality-TV-Sendungen „The Apprentice“ und „The Celebrity Apprentice“ zu sehen.