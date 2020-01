Neue Idee des US-Präsidenten : Warum Trump die Nato in Natome umtaufen will

Warum Trump die Nato in Natome umtaufen will

Washington „Ich bin gut mit Namen, oder?“ – Das sagte der US-Präsident, als er seine Idee der Namensänderung des nordatlantischen Militärbündnisses vorstellte. Dabei hat er sich natürlich auch was gedacht.

Er habe schon mit Nato-Generalsekretär telefoniert. „Ich glaube, er war wirklich begeistert darüber“, sagte Trump. „Ich hatte sogar schon einen Namen.“ Die Bezeichnung Nato solle durch das Kürzel ME für Middle East (deutsch: Naher Osten) ergänzt werden. „Man würde es NATOME nennen - was für ein hübscher Name: NATOME. - Ich bin gut mit Namen, oder?“ Schließlich sei ihm ja auch schon der Name USMCA für das neu verhandelte Nordamerikanische Handelsabkommen eingefallen. Das hieß früher Nafta.