Donald Trump vs. Stormy Daniels Seidenpyjamas, Sex und Schweigegeld

Ein frommer Wunsch, den die Zeugin, die sich vor Gericht unter ihrem Darstellernamen als „Stormy Daniels“ vorstellt, ignoriert. Im Stakkato erzählt sie von ihrer Kindheit in Louisiana, wo sie in armen Verhältnissen aufwuchs und ihren Traum von einem Tierarzt-Studium gegen die Realität einer Stripperin eintauschen musste. Was sie in die Sexfilm-Industrie führte.