US-Südgrenze zu Mexiko: Trump will Regeln für Asylsuchende verschärfen

Ein US-Soldat baut in Donna, Texas an der Grenze zu Mexiko einen Stacheldrahtzaun auf (Symbolbild). Foto: REUTERS/DELCIA LOPEZ

Washington US-Präsident Donald Trump plant Asylverfahren künftig nur noch an offiziellen Grenzübergängen zu Mexiko zuzulassen. Die Idee ist höchst umstritten.

US-Präsident Donald Trump will noch am Freitag eine Proklamation unterschreiben, mit der Asylverfahren an der US-Südgrenze zu Mexiko erschwert werden. Das kündigte das Weiße Haus am Donnerstag an. Asylverfahren sollen grundsätzlich nur noch an offiziellen Grenzübergängen möglich sein.