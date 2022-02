Ex US-Präsident : Donald Trump verliert an Macht

Donald Trump. Foto: AP/Alex Brandon

Washington Immer mehr langjährige Weggefährten wenden sich von Ex-US-Präsident Donald Trump ab. Nun haben auch seine langjährigen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater gekündigt. Was das bedeutet.

Donald Trump hat in seiner langen Karriere viele Vorwürfe an sich abprallen lassen. Ein ums andere Mal strafte „Teflon-Don“ seine Kritiker Lügen, die das bevorstehende Ende des bombastischen Narzissten prognostizierten. Und so gilt es auch in diesem Fall, Vorsicht walten zu lassen. Doch das überraschende Kündigungsschreiben seiner langjährigen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater von Mazars USA hat es in sich. Symbolisch, indem es die Absetzbewegung eines wichtigen Spielers aus der Trump-Welt dokumentiert. Die Finanzdienstleister wollen ihre Reputation nicht länger für einen riskieren, der offenkundig nicht sauber arbeitet. Substanziell teilen die Prüfer mit, dass den Finanzangaben des Präsidenten nicht zu trauen ist.

Es bleibt Spekulation, was Mazars USA zu diesem höchst ungewöhnlichen Schritt veranlasst hat. Doch für Trump dürfte der Hinweis auf die Ermittlungen in New York alles andere als beruhigend sein. Im Kern geht es um den Nachweis eines plumpen, aber effektiven Geschäftsmodells. Demnach soll sich Trump bei seinen Geldgebern durch aufgehübschte Finanzberichte bessere Konditionen für Kredite verschafft haben, während er sich vor den Steuerbehörden arm rechnete. Mazars USA und die übernommenen Vorgänger hatten Trump über Jahrzehnte dabei geholfen.