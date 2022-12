Für 99 Dollar Donald Trump verkauft digitale Sammelkarten von sich selbst

In einem Video auf der Website für den Verkauf der digitalen Karten zeigt Trump Bilder, die ihn in einem Boxring als muskulösen Comic-Superhelden mit einem „T“ auf der Brust, vor der Freiheitsstatue mit Fackel in der Hand, auf einem weißen Pferd mit US-Flagge oder in einem Astronautenanzug zeigen. „Vergesst nicht: Weihnachten naht, und das ist ein großartiges Weihnachtsgeschenk“, sagt der Immobilienunternehmer, der bei den Präsidentschaftswahlen 2024 das Weiße Haus zurückerobern will.