Donald Trump verhängt offenbar Zölle auf EU-Importe

Stahl- und Aluminium-Hersteller in Europa müssen sich auf Strafzölle in den USA einstellen. (Symbol) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Nur noch ein Last-Minute-Deal scheint geplante US-Strafzölle auf EU-Importe abwenden zu können. Danach sieht es derzeit aber nicht unbedingt aus. Der Handelsstreit über den Atlantik dürfte damit bald an Schärfe gewinnen.

Kurz vor Ablauf einer Frist scheinen von den USA angedrohte Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren aus der Europäischen Union Wirklichkeit zu werden. Wie aus US-Regierungskreisen verlautete, wurde eine entsprechende Erklärung noch vor der Deadline am Freitag erwartet. Das Vorhaben könne nur noch gekippt werden, wenn die Unterhändler sich auf eine Vereinbarung in letzter Minute verständigten. Die US-Regierung hat im Handelsstreit mit der EU bislang keine Zugeständnisse bekommen. Im März hatte Präsident Donald Trump Strafzölle auf importierten Stahl und importiertes Aluminium in Höhe von 25 beziehungsweise zehn Prozent angeordnet. Den Schritt begründete er mit der nationalen Sicherheit, die durch die Importe gefährdet sei. Mehreren mit den USA verbündeten Ländern erteilte er vorläufig Ausnahmeregelungen, um profitable Abkommen auszuhandeln. Die EU kündigte Vergeltungsmaßnahmen an, sollte die Ausnahme nicht weiter für sie bestehen.