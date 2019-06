Verbale Ohrfeige des US-Präsidenten : Trump beleidigt Ex-Vizepräsident Joe Biden als „Dummkopf“

Wieder ein Fettnäpfchen für US-Präsident Donald Trump. Er fand keine netten Worte für den ehemaligen Vizepräsidenten und möglichen Herausforderer bei der Wahl im kommenden Jahr, Joe Biden.

US-Präsident Donald Trump hat seinen potenziellen Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl 2020, den Demokraten Joe Biden, als „Verlierer“ und „Dummkopf“ beleidigt. Ihm wäre es am liebsten, wenn er 2020 gegen Biden Wahlkampf machen würde. „Ich glaube, er ist geistig der Schwächste“, sagte Trump am Dienstag in Washington. „Die anderen (demokratischen Bewerber) haben viel mehr Energie.“