Donald Trump im Krankenhaus : Im Netz drehen die Verschwörungstheoretiker auf

Washington Haben die Demokraten Trump absichtlich mit Corona angesteckt? Oder täuscht der US-Präsident die Erkrankung vor, weil er sich vor einem zweiten TV-Duell drücken will? Im Netz geben Verschwörungstheoretiker derzeit Vollgas.

Ermüdet und offenbar mit Fieber wurde Trump am Freitagabend vom Weißen Haus in ein Militärkrankenhaus geflogen. Dort bekam er das Mittel Remdesivir, noch im Weißen Haus hatte er ein experimentelles Antikörper-Gemisch bekommen. Der Präsident, der seit Monaten die Gefahr des Virus heruntergespielt hat, musste vorerst alle Wahlkampftermine aussetzen. In vier Wochen wird in den USA gewählt.

Rechte Gruppierung in USA : Donald Trump will die Proud Boys nun doch nicht kennen

Die meiste Kommunikation stammte von nicht verifizierten Twitter-Konten, so VineSight-Topmanager Gideon Blocq. „Viele von ihnen scheinen sehr glücklich darüber zu sein, was passieren wird, denn sie glauben, dass Hillary Clinton festgenommen wird“, sagt er über die QAnon-Accounts.

Falschdarstellungen würden aber nicht nur in den Randzonen des Internets verbreitet, sondern auch von alltäglichen Nutzern sozialer Medien, notiert Shane Creevy von der in Irland beheimateten Firma Kinzen, die ebenfalls Online-Fehlinformationen verfolgt. „Sogar unter regulären Nutzern sehen wir ziemlich viel verrücktes Denken, propagiert von Leuten, die es besser wissen sollten.“

Tatsächlich haben Nutzer in sozialen Medien bereits eine ähnliche Strategie verfolgt, indem sie einen Videoausschnitt mit einem hustenden Biden bei einem Wahlkampfauftritt am Mittwoch in Pennsylvania verbreiteten. Es tauchte dann am Freitag erneut auf, wurde bis zum Morgen mehr als 160.000 Mal angeschaut, und Nutzer spekulierten, dass Biden entweder Trump infiziert oder sich während der Fernsehdebatte beim Präsidenten angesteckt habe. Tests bei Biden und seiner Frau fielen am Freitag negativ aus.