Donald Trump unterzeichnet Verteidigungsetat über 716 Milliarden Dollar

Fort Drum Donald Trump hat für 2019 einen Rekordetat für Verteidigungsausgaben abgesegnet. Zugleich verteidigte der Präsident seine Päne für eine Weltraumarmee: Die USA müssten eine Dominanz im Weltraum haben.

US-Präsident Donald Trump hat auf dem Militärstützpunkt Fort Drum im Bundesstaat New York das Pentagonbudget für 2019 unterschrieben und bei der Gelegenheit seine Pläne für eine Weltraumarmee verteidigt. "Wie der Himmel, die Erde und das Meer ist der Weltraum zum Schlachtfeld geworden", sagte Trump am Montag bei der Unterzeichnung des Budgets im Rekordwert von 716 Milliarden Dollar, umgerechnet 627 Milliarden Euro.

Trump zufolge handelt es sich um die "bedeutendste Investition" in das US-Militär in der modernen Geschichte.Er will die Weltraumarmee zum eigenständigen sechsten Arm des US-Militärs machen. Eigene Weltraumstreitkräfte würden den USA Dominanz über ihre Rivalen geben, betonte Trump. Diese hätten bereits begonnen, "den Weltraum zu bewaffnen", sagte der Präsident. "Eine Präsenz der USA im Weltraum reicht nicht aus, wir müssen eine Dominanz der USA im Weltraum haben." Trump warnte in diesem Zusammenhang speziell vor China. Russland, das ebenfalls über "Weltraumtruppen" verfügt, nannte er nicht.