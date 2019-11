Cyberangriffe auf Demokraten : Neue Mueller-Dokumente setzen Trump unter Druck

Washington Neu veröffentlichte Dokumente zu den Russland-Ermittlungen geben Einblick in ein Thema, das die Vorermittlungen zu einem möglichen Impeachment gegen Trump befeuert. Im Fokus steht dabei eine nicht belegte Verschwörungstheorie.

Trumps Kampagne habe 2016 aus dem Material Profit schlagen wollen und Wege erörtert, wie es in ihren Besitz gelangen könne, sagte der damalige Vize-Wahlkampfleiter unter Manafort, Rick Gates, vor den FBI-Ermittlern in der Russland-Affäre. Er gab zudem an, dass Trumps Sohn Donald Trump Jr. bei Familientreffen im Sommer 2016 gefragt habe, wo die gehackten E-Mails der Demokraten seien. Wichtige Mitglieder der Trump-Kampagne, etwa der spätere Justizminister Jeff Sessions, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der spätere nationale Sicherheitsberater Michael Flynn, hätten ebenfalls Interesse an den E-Mails bekundet.