Der Präsident und der Pornostar

Die Pornodarstellerin Stephanie Clifford alias Stormy Daniels wird Anfang 2018 schlagartig zum Politikum: Sie gibt an, 2006 Sex mit dem verheirateten Trump gehabt zu haben. Kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 erhielt sie im Zuge einer Schweigevereinbarung 130.000 Dollar von Trumps-Anwalt Michael Cohen.

Diese Vereinbarung will sie später gerichtlich für nichtig erklären lassen. Die rechtliche Auseinandersetzung mit dem Präsidenten artet zwischenzeitlich in eine öffentlich geführte Schlammschlacht aus. Der Fall ist nicht nur für Boulevardmedien interessant: Die Justiz sieht die 130.000-Dollar-Zahlung als illegale Wahlkampffinanzierung an. Doch auch das hat für Trump keinerlei Konsequenzen.