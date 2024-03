Russland-Affäre Trump muss Kosten für Prozess gegen britischen Ex-Agenten tragen

Der frühere US-Präsident Donald Trump muss nach seiner gescheiterten Klage in Großbritannien gegen den Verfasser eines umstrittenen Geheim-Dossiers über seine Beziehungen zu Russland die gesamten Prozesskosten in Höhe von mindestens 300.000 Pfund übernehmen. Laut der am Donnerstag bekannt gewordenen Entscheidung verfügte ein Gericht in London, dass Trump zunächst 300.000 Pfund (rund 351.000 Euro) zahlen müsse; über die endgültige Summe werde ein Fachrichter entscheiden.